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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 19:10 BJT

中国新债：宁夏定向发行32亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透北京11月11日 - 中国宁夏回族自治区财政厅周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额31.9749亿
元人民币的一般和专项地方债，期限均包括三、五、七和10年，相同期限中标利率相同，分别为2.72%、2.85%
、3.15%和3.18%。两批债均较区间下限（国债五日均值）均上浮15%。   
             
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
    
 债券类   规模（亿元  期限（年   利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
   别         ）         ）         ）         ）            ）           ）
 一般债     2.6661        3        2.72       2.36           36           15
   券                                                                 
            3.3244        5        2.85       2.47           38           15
             3.4          7        3.15       2.73           42           15
              2          10        3.18       2.76           42           15
  小计     11.3905                                                         
 专项债     5.6844        3        2.72       2.36           36           15
   券                                                                 
              5           5        2.85       2.47           38           15
             4.9          7        3.15       2.73           42           15
              5          10        3.18       2.76           42           15
  小计     20.5844                                                               
  合计     31.9749                                                               
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基
金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主
体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 
(完)

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 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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