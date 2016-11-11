中国新债：宁夏定向发行32亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透北京11月11日 - 中国宁夏回族自治区财政厅周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额31.9749亿 元人民币的一般和专项地方债，期限均包括三、五、七和10年，相同期限中标利率相同，分别为2.72%、2.85% 、3.15%和3.18%。两批债均较区间下限（国债五日均值）均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 2.6661 3 2.72 2.36 36 15 券 3.3244 5 2.85 2.47 38 15 3.4 7 3.15 2.73 42 15 2 10 3.18 2.76 42 15 小计 11.3905 专项债 5.6844 3 2.72 2.36 36 15 券 5 5 2.85 2.47 38 15 4.9 7 3.15 2.73 42 15 5 10 3.18 2.76 42 15 小计 20.5844 合计 31.9749 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)