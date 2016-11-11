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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 19:36 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货涨至逾四年高位，因马币下跌且豆油上涨

路透吉隆坡11月11日 - 马来西亚棕榈油期货周五涨至逾四年最高位，受马币 走势动荡、豆油表现较好，以及周四政府数据显示棕榈油库存低于预期的影响。

马币在离岸远汇市场较前一交易日跌3.5%，不过本地现汇大致持平。

马币走软使棕榈油对于外国买家来说更为便宜，这将帮助刺激需求。

马来西亚指标1月棕榈油期货 收高2.8%，报每吨2,976马币(695美元)，早盘一度上涨6.7%，触及2012年9月以来最高位3,089马币。

棕榈油今日为连续第五日上涨，本周周线升5.8%，创下逾一年来最高单周涨幅。

成交量为63,518口，高于2015年平均的44,600口。

CBOT-12月豆油期货 涨1.3%，大商所1月豆油期货 升1.6%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 于春红; 审校 王洋)

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