马来西亚期市：棕榈油期货涨至逾四年高位，因马币下跌且豆油上涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡11月11日 - 马来西亚棕榈油期货周五涨至逾四年最高位，受马币 走势动荡、豆油表现较好，以及周四政府数据显示棕榈油库存低于预期的影响。
马币在离岸远汇市场较前一交易日跌3.5%，不过本地现汇大致持平。
马币走软使棕榈油对于外国买家来说更为便宜，这将帮助刺激需求。
马来西亚指标1月棕榈油期货 收高2.8%，报每吨2,976马币(695美元)，早盘一度上涨6.7%，触及2012年9月以来最高位3,089马币。
棕榈油今日为连续第五日上涨，本周周线升5.8%，创下逾一年来最高单周涨幅。
成交量为63,518口，高于2015年平均的44,600口。
CBOT-12月豆油期货 涨1.3%，大商所1月豆油期货 升1.6%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 王洋)
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