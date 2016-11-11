国际油市：亚洲航煤价差走弱，柴油价格走坚

路透新加坡11月11日 - 亚洲航煤价差周五走弱，相比之下柴油价格走坚，贸易消息人士称这受新加坡永顺油品需求的支撑。

交易员表示，印度Essar Oil可能以每桶较中东报价升水0.40美元的价格，出售了6万吨12月1-5日船期的航煤。不过交易未能被立即证实。

交易员称，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)以每桶较新加坡报价贴水1.20美元的价格，向BP出售了4万吨12月13-15日船期的航煤。

他们表示，MRPL上一次出售航煤，是向维多出售11月25-27日船期的航煤，价格为每桶贴水1.10美元。

据三位消息人士，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)将在3月关闭Balikpapan炼厂以进行设备维护，并关闭旗下Cilacap炼厂的SPM装运系统。

北塔米纳一位供应链高管称，日产能26万桶的Balikpapan炼厂将关闭30天。

北塔米纳还将在3月对Cilacap炼厂的SPM装运系统进行维护。两位知情人士称在检修时炼厂将正常运行。

新加坡现货市场，有五笔柴油现货交易达成，未达成航煤交易。(完)

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