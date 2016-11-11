国际油市：亚洲航煤价差走弱，柴油价格走坚

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月11日 - 亚洲航煤价差周五走弱，相比之下柴油价格走坚，贸易消息人士称这受新加坡永顺油品需求的支撑。
交易员表示，印度Essar Oil可能以每桶较中东报价升水0.40美元的价格，出售了6万吨12月1-5日船期的航煤。不过交易未能被立即证实。
交易员称，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)以每桶较新加坡报价贴水1.20美元的价格，向BP出售了4万吨12月13-15日船期的航煤。
他们表示，MRPL上一次出售航煤，是向维多出售11月25-27日船期的航煤，价格为每桶贴水1.10美元。
据三位消息人士，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)将在3月关闭Balikpapan炼厂以进行设备维护，并关闭旗下Cilacap炼厂的SPM装运系统。
北塔米纳一位供应链高管称，日产能26万桶的Balikpapan炼厂将关闭30天。
北塔米纳还将在3月对Cilacap炼厂的SPM装运系统进行维护。两位知情人士称在检修时炼厂将正常运行。
新加坡现货市场，有五笔柴油现货交易达成，未达成航煤交易。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。