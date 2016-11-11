国际油市：亚洲汽油价差获得支撑，受益于越南现货需求

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月11日 - 交易商称，越南的现货需求及台湾对重整汽油的定期需求，支撑了周五的汽油价差。
他们补充称，印尼在3月炼厂维修前需求可能增加，亦支撑了基本面。
据三位消息人士，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)将在3月关闭Balikpapan炼厂以进行设备维护，并关闭旗下Cilacap炼厂的SPM装运系统。
北塔米纳一位供应链高管称，日产能26万桶的Balikpapan炼厂将关闭30天。
交易商称，美国一系列炼厂问题也支撑了亚洲汽油价差。
市场达成两笔汽油交易，没有达成石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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