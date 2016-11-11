国际油市：新加坡380-cst燃料油码头升水跌至两周低点，因供给改善

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月11日 - 新加坡380-cst燃料油码头升水周五跌至两周低点，行业消息人士称，因即将到来的套利供给指标缓解了对于船用燃料油短缺的担忧。
380-cst燃料油码头升水较前一日收盘下跌1.97美元，至每吨较新加坡报价升水1.21美元，创下10月26日以来最低。
“一些常见的市场参与者仍没有报出离岸价，不过供给慢慢回来了，”一位在新加坡的交易员说。
与此同时交易员表示，11月10日当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的独立燃料油库存升至四周高位，因欧洲炼厂检修过后产出增加。
据荷兰咨询公司PJK International，过去一周该地区的燃料油库存增长10%或6.4万吨，达到总计63.7万吨。
不过，该地区的燃料油周度库存要比2015年10月12日当周的151万吨低45%。
10月13日当周，该地区库存曾达到约两年低点。
在印尼，三位消息人士称国有公司北塔米纳(Pertamina)将在3月关闭Balikpapan炼厂以进行设备维护，并关闭旗下Cilacap炼厂的SPM装运系统。
北塔米纳一位供应链高管称，日产能26万桶的Balikpapan炼厂将关闭30天。
新加坡现货市场上未报告有交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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