国际油市：新加坡380-cst燃料油码头升水跌至两周低点，因供给改善

路透新加坡11月11日 - 新加坡380-cst燃料油码头升水周五跌至两周低点，行业消息人士称，因即将到来的套利供给指标缓解了对于船用燃料油短缺的担忧。

380-cst燃料油码头升水较前一日收盘下跌1.97美元，至每吨较新加坡报价升水1.21美元，创下10月26日以来最低。

“一些常见的市场参与者仍没有报出离岸价，不过供给慢慢回来了，”一位在新加坡的交易员说。

与此同时交易员表示，11月10日当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的独立燃料油库存升至四周高位，因欧洲炼厂检修过后产出增加。

据荷兰咨询公司PJK International，过去一周该地区的燃料油库存增长10%或6.4万吨，达到总计63.7万吨。

不过，该地区的燃料油周度库存要比2015年10月12日当周的151万吨低45%。

10月13日当周，该地区库存曾达到约两年低点。

在印尼，三位消息人士称国有公司北塔米纳(Pertamina)将在3月关闭Balikpapan炼厂以进行设备维护，并关闭旗下Cilacap炼厂的SPM装运系统。

北塔米纳一位供应链高管称，日产能26万桶的Balikpapan炼厂将关闭30天。

新加坡现货市场上未报告有交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文