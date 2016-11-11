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市场报道 | 2016年 11月 11日 星期五 22:49 BJT

美国热股：迪士尼高管承诺未来两年公司获利将增长，盘初股价大涨

路透11月11日 - 迪士尼(Walt Disney) 高管承诺未来两年公司获利将增长，缓解了投资者对该公司季度广告营收和ESPN体育频道订阅用户数量下降的担忧。

迪士尼周四收报94.96美元，周五盘初股价大涨3.2%，报97.98美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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