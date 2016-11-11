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市场报道 | 2016年 11月 11日 星期五 22:35 BJT

美国热股：英伟达暴涨16%至纪录高位，因季度营收创逾六年来最大增幅

路透11月11日 - 电脑显卡芯片(晶片)制造商英伟达(Nvidia) 公布的季度营收创逾六年来最大增幅，因其用于个人电脑(PC)的游戏芯片需求暴增。

英伟达周四收报67.77美元，周五盘初跳涨16%，触及纪录高位79.90美元。(完)

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