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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 22:47 BJT

美国热股：阿里巴巴今年双11交易额轻松超越去年，股价早盘下跌

路透11月11日 - 2016年双11，阿里巴巴 仅用了1小时57秒，交易额就突破362亿元人民币，超过2013年双11全天交易额；截止15：19，其交易额已超过2015年全天912亿元水平。

阿里巴巴周四收报94.34美元，周五盘初下跌1.9%，报92.57美元。(完) 　　

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