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市场报道 | 2016年 11月 11日 星期五 22:52 BJT

美国热股：康菲石油国际将出售最多80亿美元天然气资产

路透11月11日 - 美国最大的独立石油生产商康菲石油国际 高管表示，公司将出售最多80亿美元天然气资产，并将明年资本预算削减4%，以为加强运营提供资金支持。

康菲石油国际周四收报44.78美元，周五盘初下挫1.7%，报44美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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