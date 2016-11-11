全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至逾一年高位，因海岬型船运价上升

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五升至逾一年最高，因海岬型船运价上涨，受助于中国铁矿石需求强劲。
整体乾散货运价指数 升71点，或7.29%，报1,045点，为去年8月来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
整体乾散货运价指数周线上涨约22%，为逾两年最大单周升幅。
波罗的海海岬型船运价指数 暴涨293点，或14.58%，至2,303点。海岬型船舶日均获利升2,175美元，报16,269美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
“大西洋的海岬型船业务继续畅旺，部份因为一连串活动，令日均获利升至16,300美元，”船舶经纪公司Clarksons Platou在报告中说。
现货铁矿石价格周五触及两年新高，且料将录得2008年有价格跟踪记录以来最大单周涨幅，因在中国钢铁需求前景乐观的背景下，中国铁矿石期货周五进一步上扬。
交易商表示，铁矿石价格攀升，提振实货市场交易，主要供应国澳洲和巴西现货船货价格上升。
铁矿石海运占较大型海岬型船航运量的约三分之一
波罗的海巴拿马型船运价指数 升55点，或5.75%，报1,011点。日均获利增加437美元，报8,075美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 上升2点，至705点；灵便型船运价指数 下跌2点，报428点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。