全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至逾一年高位，因海岬型船运价上升

路透11月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五升至逾一年最高，因海岬型船运价上涨，受助于中国铁矿石需求强劲。

整体乾散货运价指数 升71点，或7.29%，报1,045点，为去年8月来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

整体乾散货运价指数周线上涨约22%，为逾两年最大单周升幅。

波罗的海海岬型船运价指数 暴涨293点，或14.58%，至2,303点。海岬型船舶日均获利升2,175美元，报16,269美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

“大西洋的海岬型船业务继续畅旺，部份因为一连串活动，令日均获利升至16,300美元，”船舶经纪公司Clarksons Platou在报告中说。

现货铁矿石价格周五触及两年新高，且料将录得2008年有价格跟踪记录以来最大单周涨幅，因在中国钢铁需求前景乐观的背景下，中国铁矿石期货周五进一步上扬。

交易商表示，铁矿石价格攀升，提振实货市场交易，主要供应国澳洲和巴西现货船货价格上升。

铁矿石海运占较大型海岬型船航运量的约三分之一

波罗的海巴拿马型船运价指数 升55点，或5.75%，报1,011点。日均获利增加437美元，报8,075美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。