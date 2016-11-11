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货币新闻 | 2016年 11月 12日 星期六 01:29 BJT

标题新闻：欧盟称特朗普入主白宫已将欧盟和美国TTIP贸易磋商冰封，一段时间内不太可能恢复协商

跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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