欧洲汇市：英镑贸易加权指数录得近八年来最大两周涨幅，因特朗普胜选

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦11月11日 - 英镑兑美元周五触及五周高位，英镑贸易加权指数录得近八年来最大两周涨幅，投资者焦点移离英国退欧，转向其他国家的政治风险。
自特朗普周二意外在美国总统选举中获胜以来，英镑在所有主要货币中表现最好，甚至跑赢美元。本周美元兑一篮子货币势将录得一年来最大单周升幅。
英镑 升穿1.26美元，为10月6日来首次，10月7日，英镑在数分钟内“闪跌”多达10%。英镑在周五欧洲交易时段高见1.2673美元，1704 GMT，报1.2607美元，日内上升0.4%。
英镑兑欧元 上升0.8%，至0.8613英镑，稍早触及七周高位。
英镑延续周四涨势，因投资者出脱空头仓位，关注欧洲即将面临的一系列政治风险，诸如下月意大利宪法公投和明年法国和德国选举，因特朗普意外胜选令人担忧民粹主义将席卷全球。
“英镑是特朗普胜选以来表现最好的货币，令人还以为特朗普赢了英国大选。”法国兴业银行策略师Alvin Tan说。
英国财政大臣哈蒙德将在本月稍晚发表其首份“秋季声明”，他已暗示，有可能能增加基础建设支出，增建房屋和向企业提供英国退欧补贴，扶助公司克服退欧忧虑和投资。
一些市场人士预计，政府增加开支可能提振英镑。
英镑贸易加权指数在过去两周上涨超过4%。创下近八年来表现最好的两周。对英国硬退欧和失去欧盟单一市场的担忧目前减退，市场焦点转到其他地方。
虽然近几周政治事件对货币的影响压过了经济议题，但预计下周出炉的英国就业数据将维持脱欧公投后一系列数据的稳健表现，可能继续为英镑提供相对良好的支持。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。