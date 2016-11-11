欧洲汇市：英镑贸易加权指数录得近八年来最大两周涨幅，因特朗普胜选

路透伦敦11月11日 - 英镑兑美元周五触及五周高位，英镑贸易加权指数录得近八年来最大两周涨幅，投资者焦点移离英国退欧，转向其他国家的政治风险。

自特朗普周二意外在美国总统选举中获胜以来，英镑在所有主要货币中表现最好，甚至跑赢美元。本周美元兑一篮子货币势将录得一年来最大单周升幅。

英镑 升穿1.26美元，为10月6日来首次，10月7日，英镑在数分钟内“闪跌”多达10%。英镑在周五欧洲交易时段高见1.2673美元，1704 GMT，报1.2607美元，日内上升0.4%。

英镑兑欧元 上升0.8%，至0.8613英镑，稍早触及七周高位。

英镑延续周四涨势，因投资者出脱空头仓位，关注欧洲即将面临的一系列政治风险，诸如下月意大利宪法公投和明年法国和德国选举，因特朗普意外胜选令人担忧民粹主义将席卷全球。

“英镑是特朗普胜选以来表现最好的货币，令人还以为特朗普赢了英国大选。”法国兴业银行策略师Alvin Tan说。

英国财政大臣哈蒙德将在本月稍晚发表其首份“秋季声明”，他已暗示，有可能能增加基础建设支出，增建房屋和向企业提供英国退欧补贴，扶助公司克服退欧忧虑和投资。

一些市场人士预计，政府增加开支可能提振英镑。

英镑贸易加权指数在过去两周上涨超过4%。创下近八年来表现最好的两周。对英国硬退欧和失去欧盟单一市场的担忧目前减退，市场焦点转到其他地方。