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市场报道 | 2016年 11月 12日 星期六 01:55 BJT

欧洲汇市：英镑贸易加权指数录得近八年来最大两周涨幅，因特朗普胜选

路透伦敦11月11日 - 英镑兑美元周五触及五周高位，英镑贸易加权指数录得近八年来最大两周涨幅，投资者焦点移离英国退欧，转向其他国家的政治风险。

自特朗普周二意外在美国总统选举中获胜以来，英镑在所有主要货币中表现最好，甚至跑赢美元。本周美元兑一篮子货币势将录得一年来最大单周升幅。

英镑 升穿1.26美元，为10月6日来首次，10月7日，英镑在数分钟内“闪跌”多达10%。英镑在周五欧洲交易时段高见1.2673美元，1704 GMT，报1.2607美元，日内上升0.4%。

英镑兑欧元 上升0.8%，至0.8613英镑，稍早触及七周高位。

英镑延续周四涨势，因投资者出脱空头仓位，关注欧洲即将面临的一系列政治风险，诸如下月意大利宪法公投和明年法国和德国选举，因特朗普意外胜选令人担忧民粹主义将席卷全球。

“英镑是特朗普胜选以来表现最好的货币，令人还以为特朗普赢了英国大选。”法国兴业银行策略师Alvin Tan说。

英国财政大臣哈蒙德将在本月稍晚发表其首份“秋季声明”，他已暗示，有可能能增加基础建设支出，增建房屋和向企业提供英国退欧补贴，扶助公司克服退欧忧虑和投资。

一些市场人士预计，政府增加开支可能提振英镑。

英镑贸易加权指数在过去两周上涨超过4%。创下近八年来表现最好的两周。对英国硬退欧和失去欧盟单一市场的担忧目前减退，市场焦点转到其他地方。

虽然近几周政治事件对货币的影响压过了经济议题，但预计下周出炉的英国就业数据将维持脱欧公投后一系列数据的稳健表现，可能继续为英镑提供相对良好的支持。(完) 　　

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