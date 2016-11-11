版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 12日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货延续跌势，因技术卖盘和供应充足

路透芝加哥11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五连续第三日下跌，至逾两周最低，交易员称，受压于技术性卖盘和国内及全球供应充足。

小麦本周下跌2.7%，为8月来最大周度跌幅。自周三美国农业部月度供需报告上调美国库存预估后，CBOT小麦价格每日均下跌。

较之俄罗斯和欧洲小麦，美国小麦对主要进口国非洲和中东来说较昂贵，本周美元兑一篮子货币上涨削弱美国小麦的竞争力。

埃及国家谷物购买机构GASC周五表示，买入6万吨俄罗斯小麦。

CBOT-12月小麦期货 收跌1-3/4美分，报每蒲式耳4.03美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为151,923口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐