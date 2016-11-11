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市场报道 | 2016年 11月 12日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米连跌第二日，续受美国农业部上调产量预估拖累

路透芝加哥11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌，延续本周稍早深跌的势头，因创纪录的美国产量带动技术性卖盘。

CBOT玉米本周周线下跌2.3%，之前一周跌1.8%。

近月CBOT-12月玉米 稍早跌至约一个月低位3.39美元，但小幅缩减跌幅，收报3.40-1/4美元，下跌3-1/4美分。

美国农业部(USDA)周三公布的美国玉米产量预估高于预期，向玉米价格施加压力。

今日CBOT玉米期货成交量预计为352,591口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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