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货币新闻 | 2016年 11月 12日 星期六 05:03 BJT

标题新闻：美国当选总统特朗普称因应奥巴马总统建议，会考虑保留奥巴马医保部份内容－华尔街日报

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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