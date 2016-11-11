版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 12日 星期六 05:35 BJT

标题新闻：美国贸易代表办公室声明称TPP需完成国会立法程序，将交由国会领袖决定是否及何时推进

跨太平洋伙伴关系协定(TPP)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐