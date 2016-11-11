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市场报道 | 2016年 11月 12日 星期六 06:26 BJT

加拿大股市：下挫1.3%为近两个月来最大跌幅，因商品股下挫

路透多伦多11月11日 - 加拿大指标股指周五下跌，录得近两个月来最大日跌幅，因商品价格下跌，能源股和矿业股承压，金融股和工业股也走低。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低188.84点，或1.28%，报14,555.41点。该指数10大类股全数下跌。(完)

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