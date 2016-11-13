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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 07:30 BJT

重温稿-中国房地产：10月百城住宅均价环比涨幅回落至1.65%--中指院

路透北京11月12日 - 中国指数研究院最新提供的报告显示，10月全国100个城市（新建
）住宅平均价格为12,825元人民币/平方米，环比上涨1.65%，涨幅较上月回落1.18个百分点
。
    
    从价格环比涨跌城市个数看，79个城市价格环比上涨，与9月相比减少2个；21个城市价
格环比下跌，与9月相比增加3个。
    
    按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7,306元/平方米，环比上涨2
.20%，同比上涨2.67%，百城中多数城市房价走势较为平稳。
    
    展望未来，报告认为，政策调控效应将持续发力，市场供需两端将稳步回归理性，年末
房价有望进一步企稳。
    
     近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）
        
     月份      环比       同比
   2016-10     1.65       ~
   2016-09     2.83      16.64
   2016-08     2.17      13.75
   2016-07     1.63      12.39
   2016-06     1.32      11.18
   2016-05     1.70      10.34  
   2016-04     1.45       8.98 
   2016-03     1.90       7.41
   2016-02     0.60       5.25 
   2016-01     0.42       4.37
   2015-12     0.74       4.15
   2015-11     0.46       2.93
   2015-10     0.30       2.07  
   2015-09     0.28       1.36      
    注：~为报告未提供。
    
    以下为中指院提供的报告全文：
    
    中国指数研究院报道：根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的
全样本调查数据，2016年10月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为12825元/平方米，
环比上涨1.65%，涨幅较上月回落1.18个百分点。
    
    从价格环比涨跌城市个数看，79个城市价格环比上涨，与9月相比减少2个，21个城市价
格环比下跌，与9月相比增加3个。
    
    按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7306元/平方米，环比上涨2.
20%，同比上涨2.67%，百城中多数城市房价走势较为平稳。

    为更好地促进房地产市场健康发展，国庆节前后多个热点城市出台调控政策，并初步取
得了效果，供求量价渐趋理性。
    
    从需求端来看，非理性的投资投机需求得到抑制，热点城市住宅成交量回落；从供给端
来看，政策影响下开发商积极调整营销策略，新推出项目定价较预期有所回调；
    
    从价格来看，10月百城整体价格涨幅明显放缓，上涨城市数量减少，且多数热点城市房
价涨幅均有所回落，部分城市回落幅度显着。
    
    展望未来，政策调控效应将持续发力，市场供需两端将稳步回归理性，年末房价有望进
一步企稳。（完）

 (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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