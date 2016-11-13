重温稿-中国人事：原财政部长楼继伟卸任后履新全国社保基金理事长--财新

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京11月12日 - 中国财新网周六报导称，本周刚刚卸任中国财政部部长的楼继伟，已于周四（10日）正式到全国社保基金理事会报到，成为第五位理事长。
十二届全国人大常委会周一免去了现年66岁的楼继伟的财政部部长职务，任命现年59岁的肖捷为财政部部长。
报导指出，本周四上午，财政部机关召开了司局级以上干部会议，在中组部负责人的陪同下，财政部新旧部长完成了工作交接，楼继伟正式卸任。
社保基金理事会此前四任理事长中，除了戴相龙，其余三位（刘仲藜、项怀诚、谢旭人）均曾任财政部部长。
去年3月，楼继伟在一次发言中表示，社会保险的基本属性是保险，而不是公共财政属性。1997年以前社会养老制度没有建立，企业职工没有缴纳社保不仅形成了社保缺口，也催生了巨额国有资产，只有通过划拨国资充实社保，才有条件降低社保缴纳费率。 截至2015年末，财政性拨入全国社保基金资金和股份累计7,279.38亿元人民币，社保基金会管理的基金资产总额达到19,139.76亿元，基金权益17,968.05亿元。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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