重温稿-中国人事：原财政部长楼继伟卸任后履新全国社保基金理事长--财新

路透北京11月12日 - 中国财新网周六报导称，本周刚刚卸任中国财政部部长的楼继伟，已于周四（10日）正式到全国社保基金理事会报到，成为第五位理事长。

十二届全国人大常委会周一免去了现年66岁的楼继伟的财政部部长职务，任命现年59岁的肖捷为财政部部长。

报导指出，本周四上午，财政部机关召开了司局级以上干部会议，在中组部负责人的陪同下，财政部新旧部长完成了工作交接，楼继伟正式卸任。

社保基金理事会此前四任理事长中，除了戴相龙，其余三位（刘仲藜、项怀诚、谢旭人）均曾任财政部部长。