重温稿-美国个股：今年双11阿里巴巴交易额增三成至1,207亿元，京东亦增六成

路透上海11月12日 - 每年的11月11日（双11）已成为中国各大电商平台力推的购物节。在今年双11这一天，阿里巴巴 交易额首次突破千亿元人民币，达到1,207亿元，较去年同期增逾三成。单日千亿的交易额，显示电商平台正继续推动零售业的重构。

其竞争对手京东 周六亦宣布，在11月1日至11日的购物季期间，京东商城交易额同比增六成，单双11这一天，京东商城交易额同比增长59%；而排名第三的国内电商平台苏宁易购宣布其双11单日全渠道销售增长193%，单单线上交易的增速高达210%。两公司均未公布具体交易额。

“我们正走在推动零售重构的道路上，但远没有完成。这次双11是我们重构零售行业的起点。”在阿里巴巴集团CEO（首席执行官）张勇看来，今年双11刚刚揭开全球新零售时代的序幕。 他认为，以大数据为引擎，以云计算为动力，未来新零售一定会推动产生不同于现在业态的零售产品，它不是百货、购物中心或者连锁的便利店、大卖场、超市，而是新一代的零售产品，是通过变革的零售产品。未来多种多样百花齐放的零售产品创新，将建立在商业元素重构的基础上。

据阿里巴巴新闻稿，今年天猫双11刚启动，20秒交易额过1亿元、52秒交易额上10亿元、6分58秒破100亿元。双11刚过半，12小时29分26秒，交易额已经达到824亿元，超过了2015年全国社会消费品日均零售额。

今年是阿里巴巴尝试“卖全球”的第一年，共有235个国家和地区的消费者参与其中。天猫国际仅9个半小时，成交额就已超去年全天。去年双11首家破千万元的澳洲大药房Chemist Warehouse成为中国跨境平台首个破亿元的商家。最终共有上百个港台和海外品牌，将美妆、母婴、电器等全品类商品销售到港台地区，并提供港币等本地货币结算等一系列定制服务。

新零售背后是蓬勃发展的新金融。今年双11期间，阿里的支付系统不但保障了支付峰值，同时消费信贷、消费理财、消费保险等新金融消费也激发了消费活力, 成为驱动零售的新引擎。双11单日，支付宝支付笔数达到了10.5亿笔，同比增长48%。支付峰值达到12万笔/秒，是去年的1.4倍，也刷新了去年创下的峰值纪录。