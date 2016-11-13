《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月10日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 92.99 -1.35 -1.43 5240319 京东 24.04 -0.35 -1.44 12219739 新浪 69.40 -0.02 -0.03 936810 搜狐 35.14 +0.44 +1.27 239919 网易 234.57 +5.95 +2.60 2844504 百度 162.95 -0.52 -0.32 3004096 台湾 台湾积体电路 29.93 +0.49 +1.66 1603269 联电 1.79 -0.03 -1.65 341052 日月光 5.34 -0.28 -4.98 159295 矽品精密 7.16 -0.08 -1.11 765223 和信超媒体 2.54 +0.00 +0.00 2759 友达 3.49 -0.09 -2.51 190155 中华电信 33.41 -0.49 -1.45 143147 台湾国际航电 49.95 +0.48 +0.97 727392 香港 中国移动 54.32 -1.08 -1.95 161525 中国联通 10.92 -0.37 -3.28 83462 中国电信 48.05 -2.02 -4.03 14581 中芯国际 7.17 +0.06 +0.84 43203 电讯盈科 5.45 -0.39 -6.72 3583 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。