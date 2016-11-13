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亚洲 | 2016年 11月 13日 星期日 16:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          92.99    -1.35    -1.43   5240319
    京东                24.04    -0.35    -1.44  12219739
    新浪              69.40    -0.02    -0.03    936810
    搜狐              35.14    +0.44    +1.27    239919
    网易             234.57    +5.95    +2.60   2844504
    百度             162.95    -0.52    -0.32   3004096
    
    台湾
    台湾积体电路       29.93    +0.49    +1.66   1603269
    联电                1.79    -0.03    -1.65    341052
    日月光              5.34    -0.28    -4.98    159295
    矽品精密           7.16    -0.08    -1.11    765223
    和信超媒体         2.54    +0.00    +0.00      2759
    友达                3.49    -0.09    -2.51    190155
    中华电信           33.41    -0.49    -1.45    143147
    台湾国际航电      49.95    +0.48    +0.97    727392
    
    香港
    中国移动           54.32    -1.08    -1.95    161525
    中国联通           10.92    -0.37    -3.28     83462
    中国电信           48.05    -2.02    -4.03     14581
    中芯国际            7.17    +0.06    +0.84     43203
    电讯盈科         5.45    -0.39    -6.72      3583
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 戴素萍 审校 王丽鑫)

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