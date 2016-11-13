更新版 1-《全球汇市》美元周线升逾2%为一年来最大，因预计特朗普政策将推高通胀

* 本周美元表现为一年来最好，受特朗普政策预期提振

* 新兴市场货币大跌

* 墨西哥披索触及纪录新低，人民币触及六年低位

* 美元兑日圆本周大涨3.5% (新增文末表格)

路透纽约11月11日 - 美元兑一篮子主要货币周五上升至九个月最高，录得一年内最大单周升幅，因投资者纷纷押注美国当选总统特朗普的政策将推高美国通胀。

投资者预计，特朗普提议遣返非法移民，解除自由贸易协议和实施大规模财政刺激措施将推高美国通胀。

美元受好于预期的美国消费者信心报告支撑，兑欧元和加元大幅上涨，令美元指数升至2月1日来最高水准。

美元兑人民币也扩大涨幅，兑墨西哥披索升至历史高位，因市场预期，如果特朗普将他的保护主义讲话付诸行动，新兴市场将受到最大的冲击。

“大家都锺情美国资产，这是新兴市场货币和股市，当然还有他们的债市全面受压的原因，”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell说。

“我们继续看到新兴市场受到挤压。毫无疑问，目前大家都希望将资金移到美国国内。随着利率上升，通货再膨胀和通胀，美国公债将最终令人青睐。”

人民币兑美元中间价再跌0.2%至6.8120，美元兑管控稍松的离岸人民币汇率最高达到6.85，暗示市场预期人民币将进一步下跌。这是人民币兑美元触及的六年来最低水准。

墨西哥披索兑美元 大跌3%，至纪录低点21.395。

巴西兑雷亚尔 和南非兰特 兑美元均下跌超过2%。

市场认为，如果特朗普兑现承诺，提高公共支出并对廉价进口设置壁垒，则有望推升美国通胀。这一预期推动美债 收益率上升，并因此提振美元，新兴市场货币面对的抛售压力最大。

欧元兑美元 跌至3月来最低水准，触及1.0836美元。加元兑美元 下滑0.5%，触及2月底来最低水准。

美元兑日圆 抹去日内大部份跌幅，较周四尾盘基本持平，本周劲涨3.5%。

美元指数 本周大涨超过2%，为去年11月来最大单周升幅。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0850 1.0889 -0.36 -0.09 1.0860

美元/日圆 106.67 106.81 -0.13 -11.33 120.30

欧元/日圆 115.83 116.32 -0.42 -11.22 130.47

美元/瑞郎 0.9875 0.9866 +0.09 -1.43 1.0018

英镑/美元 1.2599 1.2554 +0.36 -14.51 1.4738

美元/加元 1.3540 1.3468 +0.53 -2.16 1.3839

美元/离岸人民币 6.8230 6.8290 -0.09 +3.88 6.5680

澳元/美元 0.7550 0.7611 -0.80 +3.78 0.7275

欧元/瑞郎 1.0716 1.0748 -0.30 -1.56 1.0886

欧元/英镑 0.8622 0.8672 -0.58 +17.04 0.7367

新西兰元/美元 0.7115 0.7209 -1.30 +4.25 0.6825

美元/挪威克朗 8.4032 8.3570 +0.55 -4.94 8.8398

欧元/挪威克朗 9.1286 9.1045 +0.26 -4.92 9.6011

美元/瑞典克朗 9.0912 9.0386 +0.58 +7.63 8.4465

欧元/瑞典克朗 9.8650 9.8458 +0.20 +7.57 9.1705