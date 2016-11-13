《全球主要央行会议预告》--2016年11月-2016年12月

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下为全球主要央行在2016年11月至2016年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
2016年
12月13日至12月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月14日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)，召开记者会(1930GMT)。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
2016年
11月16日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 8日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月14日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月15日－全行委员会会议。
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英国央行
2016年
12月15日 - 宣布利率决议。
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日本央行
2016年
12月19日 - 日本央行货币政策会议(至12月20日)。
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韩国央行
2016年
12月15日 - 货币政策会议。
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加拿大央行
2016年
12月 7日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
2016年
12月15日 - 货币政策评估，并召开记者会。
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澳洲央行
2016年
12月6日－召开利率会议。
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挪威央行
2016年
12月15日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期在开会前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
2016年会议预告英文原文报导，请在Eikon上按如下步骤撷取浏览：
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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