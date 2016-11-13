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亚洲 | 2016年 11月 13日 星期日 15:06 BJT

金砖国家：11月11日股汇市收盘纵览

路透11月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月11日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌3.03%，报849.1点。

中国股市：沪综指续收创逾10个月新高，钢铁煤炭等蓝筹股领涨

中国汇市：人民币收盘跌破6.81创近六年半新低，短期汇价料仍承压

香港股市：恒指收低1.4%触及三个月低点，市场悲观预期GDP表现将疲软

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌3.3%，报59,183.508点。

巴西汇市：巴西雷亚尔第三日下跌，因担心美国总统当选人特朗普政策可能令美联储升息超乎预期，给全球贸易带来冲击。雷亚尔兑美元 收报3.3912/23，上日收报3.3584/14。

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南非股市：南非股市下跌，因对美国当选总统特朗普执政可能对新兴市场的影响感到担忧，而且投资者加大对美联储升息的押注。指标Top-40指数 收盘下跌2.28%，报43,995.65点；大盘综合指数 收盘下跌2.33%，报50,294.72点。

南非汇市：兰特下跌，因投资者押注美国利率将上升

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印度股市：跌逾2.5%，因越来越担心美国当选总统特朗普的政策可能导致通胀，推动美国利率上升，削弱新兴市场的吸引力。BSE指数 收盘下跌2.54%，报26,818.82点；NSE指数 收盘下跌2.69%，报8,296.3点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.25/67.26，上日收报66.625/66.635。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌2.38%，报970.15点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌2.52%，报503.33点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.38%，报65.72；卢布兑欧元 贬值0.11%，报71.355。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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