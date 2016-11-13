金砖国家：11月11日股汇市收盘纵览

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透11月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月11日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌3.03%，报849.1点。
中国股市：沪综指续收创逾10个月新高，钢铁煤炭等蓝筹股领涨
中国汇市：人民币收盘跌破6.81创近六年半新低，短期汇价料仍承压
香港股市：恒指收低1.4%触及三个月低点，市场悲观预期GDP表现将疲软
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌3.3%，报59,183.508点。
巴西汇市：巴西雷亚尔第三日下跌，因担心美国总统当选人特朗普政策可能令美联储升息超乎预期，给全球贸易带来冲击。雷亚尔兑美元 收报3.3912/23，上日收报3.3584/14。
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南非股市：南非股市下跌，因对美国当选总统特朗普执政可能对新兴市场的影响感到担忧，而且投资者加大对美联储升息的押注。指标Top-40指数 收盘下跌2.28%，报43,995.65点；大盘综合指数 收盘下跌2.33%，报50,294.72点。
南非汇市：兰特下跌，因投资者押注美国利率将上升
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印度股市：跌逾2.5%，因越来越担心美国当选总统特朗普的政策可能导致通胀，推动美国利率上升，削弱新兴市场的吸引力。BSE指数 收盘下跌2.54%，报26,818.82点；NSE指数 收盘下跌2.69%，报8,296.3点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.25/67.26，上日收报66.625/66.635。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌2.38%，报970.15点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌2.52%，报503.33点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.38%，报65.72；卢布兑欧元 贬值0.11%，报71.355。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。