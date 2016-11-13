日韩经济指标预测--11月14日-11月21日****

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月14日当周 11月13日(日) 2350 日本GDP(较前季) 第三季 +0.2% +0.2% GDP环比年率 +0.9% +0.7% 11月14日(一) 0430 日本工业生产(修正值) 9月 -- 持平 产能利用率(较前月) -- +2.6% 11月15日(二) -- 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 -- 顺差72 出口 -- -3.2% 进口 -- -5.4% 11月16日(三) 暂无重要经济数据。 11月17日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.1% 11月18日(五) 暂无重要经济数据。 11月21日当周 11月20日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 10月 -- 顺差4,983 出口(较上年同期) 10月 -- -6.9% 进口(较上年同期) 10月 -- -16.3% 11月21日(一) 暂无重要经济数据。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
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