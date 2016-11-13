澳新经济指标预测--11月14日-11月21日****

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月14日当周 11月14日(一) 2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 -- +2.3% (较上年同期) -- +6.0% 11月15日(二) 2230 澳洲新车销售 10月 -- +2.5% 11月16日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.0% +2.1% 0200 新西兰公债海外持有比例 10月 -- 61.9% 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数 第三季 -- +0.9% 产出指数 -- +0.2% 11月17日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加2 减少0.98 全职就业人数(万人) -- 减少5.3 就业参与率 64.6% 64.5% 失业率 5.6% 5.6% 11月18日(五) 暂无重要经济数据公布。 11月21日当周 11月21日(一) 暂无重要经济数据公布。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。