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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 06:44 BJT

韩国数据：10月进口价格下滑，但降幅为2012年中旬以来最小

路透首尔11月14日 - 韩国央行周一发布的数据显示，韩国10月以韩
元计价的进口价格下滑，但降幅为逾四年来最小，主因韩元兑美元贬值所
致。
    
    央行指出，10月以韩元计价的进口价格较上年同期下跌0.6%，远小于
9月修正后7.7%的跌幅，前值为下降7.8%。
    
    有监于美联储可能在12月升息，投资人抢进避险资产，韩元兑美元K
RW=10月贬值约2%，导致进口价格降幅大举减缓。
    
    10月进口价格降幅为2012年8月上升0.5%以来最低.
    
    10月以韩元计价的出口价格较去年同期下跌1.6%，9月为下跌8.3%。
        
    以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

                    10月    9月     8月     7月　  6月
  进口物价
    较上年同期(%)  -0.6    -7.7    -8.4    -7.1    -4.9
    较上月(%)      +4.3    +0.2    -1.8    -2.8    +0.8 
  出口物价
    较上年同期(%)  -1.6    -8.3    -9.7    -7.4    -4.9
    较上月(%)      +3.2    +0.8    -1.8    -2.1    +0.1 (完)
    
    
 (编译 龚芳; 审校 戴素萍)

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