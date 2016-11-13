韩国数据：10月进口价格下滑，但降幅为2012年中旬以来最小

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透首尔11月14日 - 韩国央行周一发布的数据显示，韩国10月以韩 元计价的进口价格下滑，但降幅为逾四年来最小，主因韩元兑美元贬值所 致。 央行指出，10月以韩元计价的进口价格较上年同期下跌0.6%，远小于 9月修正后7.7%的跌幅，前值为下降7.8%。 有监于美联储可能在12月升息，投资人抢进避险资产，韩元兑美元K RW=10月贬值约2%，导致进口价格降幅大举减缓。 10月进口价格降幅为2012年8月上升0.5%以来最低. 10月以韩元计价的出口价格较去年同期下跌1.6%，9月为下跌8.3%。 以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)： 10月 9月 8月 7月 6月 进口物价 较上年同期(%) -0.6 -7.7 -8.4 -7.1 -4.9 较上月(%) +4.3 +0.2 -1.8 -2.8 +0.8 出口物价 较上年同期(%) -1.6 -8.3 -9.7 -7.4 -4.9 较上月(%) +3.2 +0.8 -1.8 -2.1 +0.1 (完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。