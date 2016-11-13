韩国数据：10月进口价格下滑，但降幅为2012年中旬以来最小

路透首尔11月14日 - 韩国央行周一发布的数据显示，韩国10月以韩 元计价的进口价格下滑，但降幅为逾四年来最小，主因韩元兑美元贬值所 致。 央行指出，10月以韩元计价的进口价格较上年同期下跌0.6%，远小于 9月修正后7.7%的跌幅，前值为下降7.8%。 有监于美联储可能在12月升息，投资人抢进避险资产，韩元兑美元K RW=10月贬值约2%，导致进口价格降幅大举减缓。 10月进口价格降幅为2012年8月上升0.5%以来最低. 10月以韩元计价的出口价格较去年同期下跌1.6%，9月为下跌8.3%。 以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)： 10月 9月 8月 7月 6月 进口物价 较上年同期(%) -0.6 -7.7 -8.4 -7.1 -4.9 较上月(%) +4.3 +0.2 -1.8 -2.8 +0.8 出口物价 较上年同期(%) -1.6 -8.3 -9.7 -7.4 -4.9 较上月(%) +3.2 +0.8 -1.8 -2.1 +0.1 (完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)