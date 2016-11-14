《中国报摘》--中国证券报11月14日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 头版头条:
--上周五(11日)夜盘，国内商品期货大幅下跌，棉花、菜粕、锡等10个品种几乎在同一时间触及跌停板。业内人士表示，投资者应该做的是始终把风控放在交易的第一位；受国内外多种因素影响，部分商品期货品种价格波动加大，监管部门应该主动出击，采取多种措施严格抑制市场过度投机，确保市场秩序合理有序。
* 其他:
--国家信息中心首席经济师范剑平认为，明年美联储将继续推进货币政策正常化进程，欧日经济复苏存在较大不确定性，国际主要货币汇率和跨境资本流动波动可能进一步加大。同时，中国贸易顺差可能保持在高位，经济基本面会继续对人民币汇率构成支撑，人民币汇率有条件对一篮子货币保持基本稳定。
--鑫科材料 公告，拟以在香港设立的下属企业沃太极资本作为收购主体，以约23.88亿元人民币现金方式收购美国好莱坞独立影视制作公司Midnight Investments L.P.的80%出资权益。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。