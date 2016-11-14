《中国报摘》--中国证券报11月14日

* 头版头条:

--上周五(11日)夜盘，国内商品期货大幅下跌，棉花、菜粕、锡等10个品种几乎在同一时间触及跌停板。业内人士表示，投资者应该做的是始终把风控放在交易的第一位；受国内外多种因素影响，部分商品期货品种价格波动加大，监管部门应该主动出击，采取多种措施严格抑制市场过度投机，确保市场秩序合理有序。

* 其他:

--国家信息中心首席经济师范剑平认为，明年美联储将继续推进货币政策正常化进程，欧日经济复苏存在较大不确定性，国际主要货币汇率和跨境资本流动波动可能进一步加大。同时，中国贸易顺差可能保持在高位，经济基本面会继续对人民币汇率构成支撑，人民币汇率有条件对一篮子货币保持基本稳定。

--鑫科材料 公告，拟以在香港设立的下属企业沃太极资本作为收购主体，以约23.88亿元人民币现金方式收购美国好莱坞独立影视制作公司Midnight Investments L.P.的80%出资权益。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吕雯瑾；审校 张喜良)