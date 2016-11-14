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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 08:16 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月14日

路透11月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五（11日）收市价的比较.(1
美元=7.7576港元 )
    
    美国股市周五道琼工业指数再创纪录最高收位，道琼工业指数 收升39.78点，或0.21%，至18,847.
66点，延续了特朗普意外赢得美国大选后的升势。 
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              121.640     -1.74       9784        9.436       -1.81
 中国铝业                            10.900      1.02        47892       3.382       0.66
 中国移动                            54.320      -1.95       161525      84.279      0.03
 中国人寿                            12.330      -0.08       191979      19.130      -0.47
 中石油                              65.760      -1.50       19428       5.101       -1.71
 中石化                              69.250      -1.66       20865       5.372       -0.88
 汇丰控股                            39.230      0.23        3073839     60.866      -0.46
 中电信                              48.050      -4.03       14581       3.728       -1.39
 中国联通                            10.920      -3.28       83462       8.471       -1.50
 兖州煤业                            7.740       4.45        7365        6.004       -1.41
 华能国际                            24.210      -1.06       18801       4.695       -0.52
 南方航空                            27.620      0.36        4147        4.285       -0.57
 东方航空                            22.320      0.50        4061        3.463       -1.06
 中芯国际                            7.170       0.84        43203       1.112       -0.68
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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