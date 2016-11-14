《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月14日

路透11月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五（11日）收市价的比较.(1 美元=7.7576港元 ) 美国股市周五道琼工业指数再创纪录最高收位，道琼工业指数 收升39.78点，或0.21%，至18,847. 66点，延续了特朗普意外赢得美国大选后的升势。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.640 -1.74 9784 9.436 -1.81 中国铝业 10.900 1.02 47892 3.382 0.66 中国移动 54.320 -1.95 161525 84.279 0.03 中国人寿 12.330 -0.08 191979 19.130 -0.47 中石油 65.760 -1.50 19428 5.101 -1.71 中石化 69.250 -1.66 20865 5.372 -0.88 汇丰控股 39.230 0.23 3073839 60.866 -0.46 中电信 48.050 -4.03 14581 3.728 -1.39 中国联通 10.920 -3.28 83462 8.471 -1.50 兖州煤业 7.740 4.45 7365 6.004 -1.41 华能国际 24.210 -1.06 18801 4.695 -0.52 南方航空 27.620 0.36 4147 4.285 -0.57 东方航空 22.320 0.50 4061 3.463 -1.06 中芯国际 7.170 0.84 43203 1.112 -0.68 （完） (整理 梁慧仪)