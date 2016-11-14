《香港报摘》--经济日报11月14日

**头版头条**

--深港通通车迈向最后直路，三家总规模达8,000亿元人民币的内地基金摩拳擦掌，看准港股估值廉宜及可分散人币风险，抢推沪深港通主题新基金作招徕募资，或加仓部署港股。

**其他**

--各商营机构开始讨论明年员工薪酬调整，市传香港汇丰及恒生 计划，明年员工总体薪酬（pay pool）有3%加幅，最高四层级管理层则继续冻薪。

--港交所 原计划在今日推出的衍生产品冷静期（或称市调机制及VCM）因技术问题而押后推出，推出日期将另行公布。（完）

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