《香港报摘》--经济日报11月14日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--深港通通车迈向最后直路，三家总规模达8,000亿元人民币的内地基金摩拳擦掌，看准港股估值廉宜及可分散人币风险，抢推沪深港通主题新基金作招徕募资，或加仓部署港股。
**其他**
--各商营机构开始讨论明年员工薪酬调整，市传香港汇丰及恒生 计划，明年员工总体薪酬（pay pool）有3%加幅，最高四层级管理层则继续冻薪。
--港交所 原计划在今日推出的衍生产品冷静期（或称市调机制及VCM）因技术问题而押后推出，推出日期将另行公布。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。