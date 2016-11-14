《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月14日

--巴黎协定本月生效，支持减碳经济最有力的绿色债券，全球发债规模估计今年将达500亿美元新记录，国泰金控 投资长程淑芬表示，台湾因规模因素无法和发债大国--大陆一较上下，台湾金融业却是推动绿色金融的最好角色，既有强大国际投资部位，能以实际行动投资绿债，还在协助外各式企业推动绿色产业，用平均人口来计算，台湾在绿债市场的表现不差。