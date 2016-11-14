《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月14日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
*工商时报：
--为重塑台湾反洗钱形象，金管会全力出击。相关人士指出，金管会本月底前将兵分多路，全面出访海外监理机关，包括美国、香港、新加坡、英国、加拿大等至少五个国家的监理机关，都已列入金管会重要官员将走访的名单，金管会预定年底前至少可将上述五地全部跑完。
--巴黎协定本月生效，支持减碳经济最有力的绿色债券，全球发债规模估计今年将达500亿美元新记录，国泰金控 投资长程淑芬表示，台湾因规模因素无法和发债大国--大陆一较上下，台湾金融业却是推动绿色金融的最好角色，既有强大国际投资部位，能以实际行动投资绿债，还在协助外各式企业推动绿色产业，用平均人口来计算，台湾在绿债市场的表现不差。
*经济日报：
--新政府推动再生能源，2025年前相关产业需投入近2兆(万亿)台币的资金，行政院本周将邀集相关部会研商绿色金融政策，以协助民间业者筹措资金；金管会也研拟透过融资、投资及筹资三路并进，全力金援绿能产业发展。
--苹果 为确保获利，本月起传再砍供应链价格，幅度约在一成内，包括软板厂，以及乐金显示器（LGD）、日本显示器公司（JDI）等面板供应链将首当其冲；鸿海 和硕 等组装厂也恐面临压力。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。