美国个股：伯克希尔哈撒韦股价创纪录高位，特朗普当选料对其有利

路透11月11日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 股价创出多年来最大的周线涨幅之一，大涨9.5%并触及纪录高位，尽管董事长巴菲特看好的总统候选人希拉里最终被特朗普击败。

该公司的A类股票周五收高1,110美元至234,860美元，上日打破了2014年12月创下的纪录高位。B类股票表现更好，周线大涨9.8%。

本周标准普尔500指数 的涨幅是3.8%。

美国《富比士(福布斯) 》杂志表示，巴菲特的财富净值增至703亿美元，超过亚马逊 执行长贝佐斯，再度在全球富豪排行榜中位居第三。

现年86的巴菲特拥有大约18%的伯克希尔哈撒韦股份。他1965年开始就经营这家公司，公司总部位于内布拉斯加州的奥马哈。

伯克希尔哈撒韦拥有大约90家公司，包括铁路运营商BNSF、汽车保险商Geico以及几家能源与工业企业。它在富国银行 和美国运通 等金融企业中也持有大量股份。

如果特朗普入主白宫意味着增加政府支出和减少监管阻力，伯克希尔哈撒韦旗下的许多企业与投资可能从中受益。(完)