美国个股：伯克希尔哈撒韦股价创纪录高位，特朗普当选料对其有利

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月11日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 股价创出多年来最大的周线涨幅之一，大涨9.5%并触及纪录高位，尽管董事长巴菲特看好的总统候选人希拉里最终被特朗普击败。
该公司的A类股票周五收高1,110美元至234,860美元，上日打破了2014年12月创下的纪录高位。B类股票表现更好，周线大涨9.8%。
本周标准普尔500指数 的涨幅是3.8%。
美国《富比士(福布斯) 》杂志表示，巴菲特的财富净值增至703亿美元，超过亚马逊 执行长贝佐斯，再度在全球富豪排行榜中位居第三。
现年86的巴菲特拥有大约18%的伯克希尔哈撒韦股份。他1965年开始就经营这家公司，公司总部位于内布拉斯加州的奥马哈。
伯克希尔哈撒韦拥有大约90家公司，包括铁路运营商BNSF、汽车保险商Geico以及几家能源与工业企业。它在富国银行 和美国运通 等金融企业中也持有大量股份。
如果特朗普入主白宫意味着增加政府支出和减少监管阻力，伯克希尔哈撒韦旗下的许多企业与投资可能从中受益。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。