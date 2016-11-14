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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 08:28 BJT

《香港报摘》--信报11月14日

**头版头条**

--港交所 原定今日在衍生产品市场实施、俗称冷静期的市场波动调节机制（市调机制），非常罕有地在推出前一天临急叫停。港交所解释是因技术问题要押后，发言人表示未定重推日子，但今年内应不会实施。业界人士认为，在市场未必能尽快适应新冷静期机制下，押后推出反而是好事。

**其他**

--腾讯 将于周三公布第三季业绩，市场预期收入升46.8%，至390.45亿元人民币；调整后纯利升54%，至116.8亿元。近期腾讯股价偏软，有分析认为，近期市场气氛较差；加上资金转移至金融类股份，将不利科技股短期表现。

--卓尔集团 宣布斥资25.91亿港元收购内地农产品B2B网购公司中农网最多60.49%股权，公司将按每股4.19港元发行6.18亿股新股支付，相当于已发行股份5.41%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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