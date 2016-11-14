《香港报摘》--信报11月14日

--港交所 原定今日在衍生产品市场实施、俗称冷静期的市场波动调节机制（市调机制），非常罕有地在推出前一天临急叫停。港交所解释是因技术问题要押后，发言人表示未定重推日子，但今年内应不会实施。业界人士认为，在市场未必能尽快适应新冷静期机制下，押后推出反而是好事。