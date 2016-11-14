《香港报摘》--信报11月14日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--港交所 原定今日在衍生产品市场实施、俗称冷静期的市场波动调节机制（市调机制），非常罕有地在推出前一天临急叫停。港交所解释是因技术问题要押后，发言人表示未定重推日子，但今年内应不会实施。业界人士认为，在市场未必能尽快适应新冷静期机制下，押后推出反而是好事。
**其他**
--腾讯 将于周三公布第三季业绩，市场预期收入升46.8%，至390.45亿元人民币；调整后纯利升54%，至116.8亿元。近期腾讯股价偏软，有分析认为，近期市场气氛较差；加上资金转移至金融类股份，将不利科技股短期表现。
--卓尔集团 宣布斥资25.91亿港元收购内地农产品B2B网购公司中农网最多60.49%股权，公司将按每股4.19港元发行6.18亿股新股支付，相当于已发行股份5.41%。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。