《香港报摘》--其他报纸重要消息11月14日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**星岛日报**
--香港航空董事会副董事长邓竟成表示，港航将加速拓展机队及招聘人手，斥资18亿港元的航空训练中心，于2018年底便会落成，今年更会招聘1,000名员工，进一步扩充舱务团队。
**苹果日报**
--发电机组系统供应商伟能集团（新上市编号1608）今日起至11月17日公开招股，集资最多19.43亿港元，中信股份 旗下的中信泰富为基石投资者，认购当中2.048亿股，占发售股份约36.57%。
**东方日报**
--市场透露，近三年来在港的中资券商于孖展借贷（保证金融资）业务非常进取，孖展借贷金额占行业整体比例已增至约三到四成，惹来中港监管机构关注。两地证监会本月初在上海召见约50家在港有业务的中资券商及基金公司，表达对中资券商包括孖展借贷过速的关注。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。