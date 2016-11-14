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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 09:12 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息11月14日

**星岛日报**

--香港航空董事会副董事长邓竟成表示，港航将加速拓展机队及招聘人手，斥资18亿港元的航空训练中心，于2018年底便会落成，今年更会招聘1,000名员工，进一步扩充舱务团队。

**苹果日报**

--发电机组系统供应商伟能集团（新上市编号1608）今日起至11月17日公开招股，集资最多19.43亿港元，中信股份 旗下的中信泰富为基石投资者，认购当中2.048亿股，占发售股份约36.57%。

**东方日报**

--市场透露，近三年来在港的中资券商于孖展借贷（保证金融资）业务非常进取，孖展借贷金额占行业整体比例已增至约三到四成，惹来中港监管机构关注。两地证监会本月初在上海召见约50家在港有业务的中资券商及基金公司，表达对中资券商包括孖展借贷过速的关注。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)

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