《香港报摘》--其他报纸重要消息11月14日

--市场透露，近三年来在港的中资券商于孖展借贷（保证金融资）业务非常进取，孖展借贷金额占行业整体比例已增至约三到四成，惹来中港监管机构关注。两地证监会本月初在上海召见约50家在港有业务的中资券商及基金公司，表达对中资券商包括孖展借贷过速的关注。（完）