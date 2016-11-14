《中国报摘》--其他报纸重要消息11月14日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**人民日报**
--中国国家外汇管理局有关负责人认为，个人结汇和购汇等值5万美元的年度总额是合适的，满足了绝大多数个人的用汇需求。近年来全国个人购汇的快速增长主要是源于用汇个人数量的增加，年度总额便利化政策的惠及范围更广。
**证券时报**
--对香港多间银行开始施行收紧甚至暂停内地客户在港开户的传闻，记者调查发现，除花旗银行（香港）将原来最少存入1万港元的开户要求提升至150万港元外，多家香港银行皆表示，对内地客户开户的政策并未收紧。
--中体产业 公告称，第一大股东国家体育总局体育基金管理中心拟转让所持全部股份，该交易将导致中体产业控制权变更。目前该公司为国家体育总局旗下唯一的上市平台。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。