《中国报摘》--其他报纸重要消息11月14日

--中国国家外汇管理局有关负责人认为，个人结汇和购汇等值5万美元的年度总额是合适的，满足了绝大多数个人的用汇需求。近年来全国个人购汇的快速增长主要是源于用汇个人数量的增加，年度总额便利化政策的惠及范围更广。