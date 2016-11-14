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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 08:29 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月14日

**人民日报**

--中国国家外汇管理局有关负责人认为，个人结汇和购汇等值5万美元的年度总额是合适的，满足了绝大多数个人的用汇需求。近年来全国个人购汇的快速增长主要是源于用汇个人数量的增加，年度总额便利化政策的惠及范围更广。

**证券时报**

--对香港多间银行开始施行收紧甚至暂停内地客户在港开户的传闻，记者调查发现，除花旗银行（香港）将原来最少存入1万港元的开户要求提升至150万港元外，多家香港银行皆表示，对内地客户开户的政策并未收紧。

--中体产业 公告称，第一大股东国家体育总局体育基金管理中心拟转让所持全部股份，该交易将导致中体产业控制权变更。目前该公司为国家体育总局旗下唯一的上市平台。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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