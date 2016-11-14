中国个股：鑫科材料拟以23.9亿元收购好莱坞独立影视公司资产

路透上海11月14日 - 中国安徽鑫科新材料股份有限公司 周日晚间刊登公告称，境外孙公司拟以约23.88亿元人民币现金收购Midnight Investments L.P.的80%出资权益，后者主要资产为好莱坞独立影视公司Voltage Pictures, LLC。

公告显示，鑫科材料旗下香港沃太极资本以普通合伙人（GD）形式获Midnight公司80%权益，出让人Nicolas Chartier及其母亲Jennifer Chartier均以LP的形式，各持有Midnight公司10%权益。本次交易资金来源于鑫科材料自有资金、第三方金融机构融资及其他自筹资金。

Midnight为设立于香港的有限合伙企业，系为集中整合Nicolas Chartier和Jennifer Chartier直接或间接拥有的，包括Voltage Pictures, LLC 等与影视制作、投资、发行销售相关的企业的股权而设立。

标的公司以Voltage Pictures为核心，通过旗下多家子公司推动影视策划、投资、制作、销售工作，曾主导制作《拆弹部队》、《达拉斯买家俱乐部》等影视作品，并荣获九项奥斯卡奖及两项金球奖。Nicolas Chartier为《拆弹部队》制片人，曾参与超过500部影片的投资、融资、制作、发行。

鑫科材料称，本次收购的标的企业是美国好莱坞独立影视制作公司，与上市公司大力发展影视行业的战略规划相契合。本次收购有助于公司在原国内影视剧业务基础上新增海外影视业务，有利于借鉴并吸收好莱坞影视先进经验，助力公司影视业务的产业升级。