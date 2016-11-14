中国个股：鑫科材料拟以23.9亿元收购好莱坞独立影视公司资产

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月14日 - 中国安徽鑫科新材料股份有限公司 周日晚间刊登公告称，境外孙公司拟以约23.88亿元人民币现金收购Midnight Investments L.P.的80%出资权益，后者主要资产为好莱坞独立影视公司Voltage Pictures, LLC。
公告显示，鑫科材料旗下香港沃太极资本以普通合伙人（GD）形式获Midnight公司80%权益，出让人Nicolas Chartier及其母亲Jennifer Chartier均以LP的形式，各持有Midnight公司10%权益。本次交易资金来源于鑫科材料自有资金、第三方金融机构融资及其他自筹资金。
Midnight为设立于香港的有限合伙企业，系为集中整合Nicolas Chartier和Jennifer Chartier直接或间接拥有的，包括Voltage Pictures, LLC 等与影视制作、投资、发行销售相关的企业的股权而设立。
标的公司以Voltage Pictures为核心，通过旗下多家子公司推动影视策划、投资、制作、销售工作，曾主导制作《拆弹部队》、《达拉斯买家俱乐部》等影视作品，并荣获九项奥斯卡奖及两项金球奖。Nicolas Chartier为《拆弹部队》制片人，曾参与超过500部影片的投资、融资、制作、发行。
鑫科材料称，本次收购的标的企业是美国好莱坞独立影视制作公司，与上市公司大力发展影视行业的战略规划相契合。本次收购有助于公司在原国内影视剧业务基础上新增海外影视业务，有利于借鉴并吸收好莱坞影视先进经验，助力公司影视业务的产业升级。
鑫科材料自8月初起停牌，因筹划重大事项，停牌前收报4.4元。因上证所对本次重组材料需事后审核，公司股票将继续停牌。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。