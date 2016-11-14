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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 08:53 BJT

永安期货：中国期指多头主力分化严重

以下内容节选自11月14日的《期货日报》：

随着美国大选尘埃落定，受到外部市场整体走强的影响，上周国内A股涨势如虹，上证综指在权重股带动下一举突破3200点整数关口，创十个月以来新高。期指各品种全线收涨，IF、IH及IC主力合约涨幅均在2%以上，其中IC走势稍强。基差方面，交割周再度来临，同时市场预期持续好转，期货贴水大幅收窄。其中，IH主力合约基差升至平水，IF及IC贴水也分别收敛至0.4和20.9点。

　　主力持仓方面，由于市场风格分化导致各品种多空主力持仓增减不一。其中，IF多空主力上周分别增仓1087和729手，多头增幅明显，净持仓翻多至316手。IH由于主力移仓至次近月合约导致多空持仓双双大增近7000手，净多持仓跃升至627手。与IF、IH不同的是，IC多空主力出现不同程度减仓，多头减仓1000余手，空头减仓822手，净空持仓增至1011手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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