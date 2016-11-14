永安期货：中国期指多头主力分化严重

随着美国大选尘埃落定，受到外部市场整体走强的影响，上周国内A股涨势如虹，上证综指在权重股带动下一举突破3200点整数关口，创十个月以来新高。期指各品种全线收涨，IF、IH及IC主力合约涨幅均在2%以上，其中IC走势稍强。基差方面，交割周再度来临，同时市场预期持续好转，期货贴水大幅收窄。其中，IH主力合约基差升至平水，IF及IC贴水也分别收敛至0.4和20.9点。