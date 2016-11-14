《全球重要经济事件一览表》--11月14日-11月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月14日(一)

浙江义乌--2016中国(义乌)丝绸之路经济带城市国际论坛(至15日)，论坛主题为“促进互联互通 共建贸易繁荣”。

--中国国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍2016年10月份国民经济运行情况。

旧金山--旧金山联储总裁威廉姆斯参加太平洋商业与投资简报的小组讨论会，主题为“发挥区域优势促进中国贸易与投资”。

美国德州威奇托福尔斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加当地第26届年度经济论坛的问答环节。

东京--日本央行总裁黑田东彦于名古屋对商界领袖发表演说。

11月15日(二)

墨尔本--澳洲央行发布11月政策会议记录(0030)。

墨尔本--澳洲央行总裁洛威在澳洲经济发展委员会(CEDA)的年度餐会上发表讲话。

11月16日(三)

浙江乌镇--第三届世界互联网大会(至18日)。

北京--国务院台湾事务办公室在国台办新闻发布厅举办新闻发布会。

伦敦--英国央行副总裁康利夫于曼彻斯特大学为经济、商业与政治学学生授课。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克就“联储的目的与功能”发表演说。

伦敦--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参加2016年瑞银欧洲会议(UBS European Conference)的小组讨论会，主题为“量化宽松后的货币政策：直升机撒钱或是回归升息？”

安大略--加拿大央行副总裁连恩于滑铁卢市的一项活动中发表演说(0305)。

11月17日(四)

北京--财经年会(至18日)。

华盛顿--美联储主席叶伦于国会联合经济委员会就经济前景提供证词(1500)。

纽约--纽约联储、美联储理事会及自由职业者联盟(Freelancers Union)举行一项论坛活动，主题为“工作的演化”。演讲者包括纽约联储总裁杜德利与美联储理事布雷纳德。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

11月18日(五)

法兰克福--圣路易斯联储总裁布拉德参加法兰克福欧洲银行业大会(Frankfurt European Banking Congress)的讨论会，主题为“货币政策--未来该走哪条路？”

纽约--纽约联储总裁杜德利参加经济新闻简报会，讨论有关通胀、劳动力预期与信贷可获得性的消费者预期调查(Survey of Consumer Expectations)结果。

休斯顿--堪萨斯城联储总裁乔治在达拉斯与堪萨斯城联储联合举行的会议中，就“石油与经济：适应新现实”发表演说。

芝加哥--芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥联储主办的第11届年度社区银行家座谈会致开幕词。

11月21日(一)

悉尼--澳洲央行国内市场主管Chris Aylmer于2016年澳洲证券化论坛(Australian Securitization Forum)发表演说。

东京--日本央行审议委员政井贵子于埼玉县对商界领袖发表演说。

斯德哥尔摩--瑞典央行执行理事会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程