宝城期货：金融属性助推沪铜上扬

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月14日的《期货日报》：
11月，大宗商品火爆行情再度白热化，在黑色、化工品强势反弹之后，有色金属也加入了报复性反弹之中。其中铜和镍最为强劲，短短不到一周反弹幅度都超过10%。
为何季节性铜价反弹力度没有这么大，反而是在季节性淡季铜价出现超预期反弹呢？笔者认为，与整个宏观环境切换有关，目前中国宏观环境在PPI转正之后已经快速切换为再通胀阶段，而高收益“资产荒”和充裕的流动性导致的资产配置需求又加快了周期切换的进度。不过，由于商品价格最终取决于供需基本面，以及资产价格泡沫触发的政策干预风险上升，铜价后市很可能是先扬后抑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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