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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 08:54 BJT

宝城期货：金融属性助推沪铜上扬

以下内容节选自11月14日的《期货日报》：

　　11月，大宗商品火爆行情再度白热化，在黑色、化工品强势反弹之后，有色金属也加入了报复性反弹之中。其中铜和镍最为强劲，短短不到一周反弹幅度都超过10%。

　　为何季节性铜价反弹力度没有这么大，反而是在季节性淡季铜价出现超预期反弹呢？笔者认为，与整个宏观环境切换有关，目前中国宏观环境在PPI转正之后已经快速切换为再通胀阶段，而高收益“资产荒”和充裕的流动性导致的资产配置需求又加快了周期切换的进度。不过，由于商品价格最终取决于供需基本面，以及资产价格泡沫触发的政策干预风险上升，铜价后市很可能是先扬后抑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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