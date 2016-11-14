宝城期货：金融属性助推沪铜上扬

为何季节性铜价反弹力度没有这么大，反而是在季节性淡季铜价出现超预期反弹呢？笔者认为，与整个宏观环境切换有关，目前中国宏观环境在PPI转正之后已经快速切换为再通胀阶段，而高收益“资产荒”和充裕的流动性导致的资产配置需求又加快了周期切换的进度。不过，由于商品价格最终取决于供需基本面，以及资产价格泡沫触发的政策干预风险上升，铜价后市很可能是先扬后抑。(完)