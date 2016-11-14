长江期货：沪镍中长期重心将继续上移

沪镍自上周一强势突破8月以来的振荡区间后，周内持续上涨，周涨幅最高近20%。但周五夜盘商品市场集体出现抛售行情，镍价回落6%。基本面来看，镍市供需面依旧维持紧平衡，年内缺口难以弥补。中长期来看，供应继续收缩的空间有限，关键点依旧看需求的驱动力。供需何时再次回归平衡，实际需求是否继续改善，去库存能否持续进行将是支撑镍价继续上升的关键。短期资金扰动加剧了行情波动，后期走势仍将回归宏观面和基本面。

随着美联储加息周期的推进，美元进一步走强还会继续压制人民币，这将使商品极易形成内强外弱的态势。而在人民币持续贬值，M1、M2持续剪刀差的情况下，大量流动资金特别是民间资金在宏观市场不断选择多元化的资产配置。随着国内通胀的回升，二三季度经济数据的走强，商品配置无疑成为很好的选择。(完)