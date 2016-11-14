中汉指数：郑商所易盛农期指数面临回调，受权重品种拖累

上周易盛农期指数连续走强，再创年内新高。截至11月11日，易盛农期指数报收于1240.67点，周涨幅为4.95%， 但上周五夜盘迎来大跳水，指数跌幅高达3.85%。月盈则亏，水满则溢。

菜粕在周初还处于横盘态势，周四资金开启扫货模式，菜粕主力合约1701涨停，周五日盘再度走强，全周上涨10.17%，创下今年单周最大涨幅，但周五夜盘大跳水， 跌幅高达5.9%。从外围来看，基本面并不乐观，USDA11月供需报告超出市场预期，供应压力较大，利空市场。但市场仍然选择向上，其主要支撑就是国内的通胀因素，10月国内CPI上涨2.1%，首次进入“2时代”，一方面预示经济企稳，逐渐走出通缩阴影；另一方面也预示未来通胀有继续走高的可能。随着人民币贬值压力加大，这种预期更加强烈，因此出现了近期商品井喷的状况。连续两日菜粕大涨，是资金推动的结果，并不是来自现货端的支撑。关注后期现货能否跟上，否则难以走出大级别行情。(完)