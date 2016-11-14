中汉指数：郑商所易盛农期指数面临回调，受权重品种拖累

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月14日的《期货日报》：
上周易盛农期指数连续走强，再创年内新高。截至11月11日，易盛农期指数报收于1240.67点，周涨幅为4.95%， 但上周五夜盘迎来大跳水，指数跌幅高达3.85%。月盈则亏，水满则溢。
菜粕在周初还处于横盘态势，周四资金开启扫货模式，菜粕主力合约1701涨停，周五日盘再度走强，全周上涨10.17%，创下今年单周最大涨幅，但周五夜盘大跳水， 跌幅高达5.9%。从外围来看，基本面并不乐观，USDA11月供需报告超出市场预期，供应压力较大，利空市场。但市场仍然选择向上，其主要支撑就是国内的通胀因素，10月国内CPI上涨2.1%，首次进入“2时代”，一方面预示经济企稳，逐渐走出通缩阴影；另一方面也预示未来通胀有继续走高的可能。随着人民币贬值压力加大，这种预期更加强烈，因此出现了近期商品井喷的状况。连续两日菜粕大涨，是资金推动的结果，并不是来自现货端的支撑。关注后期现货能否跟上，否则难以走出大级别行情。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。