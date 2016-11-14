华泰期货：沪金后市短期振荡调整，长期趋涨

以下内容节选自11月14日的《期货日报》：

11月11日，期货市场上演“大地震”，多个品种在短短几分钟从涨停到跌停。全球恐慌下，沪金主力合约1706亦不能幸免，在低开高走后，一度涨到282元/克，最低为273.50元/克，跌幅高达3%。当然这只是市场动荡中的小插曲，但却深刻提醒投资者在进行资产配置时，风险分散和规避的重要性。放眼未来，黄金走势还需关注欧美政治动向所引发的不确定风险。

最新数据显示，上周黄金ETF基金中SPDR持仓增加7.10吨，总持有量至949.65吨，白银ETF基金SLV小幅减少69.59吨至11148.60吨；ETF持仓依旧保持年内高位水平。CFTC持仓最新报告显示，黄金期货投机性净多头增加18151手，白银期货投机性净多头增加5063手。技术上看，沪金K线连续三根大阴线，彻底吞噬了从国庆以来的涨幅，但都有很长的下影线，显示出市场多空博弈相当激烈，且量能在减弱。MACD中DIF迅速向下拐头死叉DEA，布林中轨击穿后，一度击穿下轨，最后勉强站稳下轨。笔者认为，沪金后市短期振荡调整，长期在国际避险情绪的影响下，预期会上涨。市场行情变化太过剧烈，建议投资者严格做好风险管理。(完)

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