华泰期货：沪金后市短期振荡调整，长期趋涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月14日的《期货日报》：
11月11日，期货市场上演“大地震”，多个品种在短短几分钟从涨停到跌停。全球恐慌下，沪金主力合约1706亦不能幸免，在低开高走后，一度涨到282元/克，最低为273.50元/克，跌幅高达3%。当然这只是市场动荡中的小插曲，但却深刻提醒投资者在进行资产配置时，风险分散和规避的重要性。放眼未来，黄金走势还需关注欧美政治动向所引发的不确定风险。
最新数据显示，上周黄金ETF基金中SPDR持仓增加7.10吨，总持有量至949.65吨，白银ETF基金SLV小幅减少69.59吨至11148.60吨；ETF持仓依旧保持年内高位水平。CFTC持仓最新报告显示，黄金期货投机性净多头增加18151手，白银期货投机性净多头增加5063手。技术上看，沪金K线连续三根大阴线，彻底吞噬了从国庆以来的涨幅，但都有很长的下影线，显示出市场多空博弈相当激烈，且量能在减弱。MACD中DIF迅速向下拐头死叉DEA，布林中轨击穿后，一度击穿下轨，最后勉强站稳下轨。笔者认为，沪金后市短期振荡调整，长期在国际避险情绪的影响下，预期会上涨。市场行情变化太过剧烈，建议投资者严格做好风险管理。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。