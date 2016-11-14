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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 09:15 BJT

《全球汇市》美元指数触及九个月高位，冒险意愿仍旺盛

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0801  1.0850  -0.45  -0.54  1.0860
    美元/日圆            107.27  106.67  +0.56 -10.83  120.30
    欧元/日圆         115.87  115.83  +0.03 -11.19  130.47
    美元/瑞郎            0.9916  0.9875  +0.42  -1.02  1.0018
    英镑/美元            1.2547  1.2599  -0.41 -14.87  1.4738
    美元/加元            1.3551  1.3540  +0.08  -2.08  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8281  6.8230  +0.07  +3.96  6.5680
    澳元/美元            0.7533  0.7550  -0.23  +3.55  0.7275
    新西兰元/美元        0.7081  0.7115  -0.48  +3.75  0.6825
    澳元/日圆         80.870  80.530  +0.42  -7.70  87.620
    新西兰元/日圆     75.980  76.030  -0.07  -7.32  81.980
    英镑/日圆         134.61  134.46  +0.11 -24.04  177.22
    澳元/新西兰元     1.0636  1.0587  +0.46  -0.26  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/张涛/徐文焰/王兴亚；审校 戴素萍/陈宗琦/龚芳/张若琪)

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