中粮期货：大连豆粕期货在2,900元/吨有较强支撑

美国农业部11月月度供需报告，给出了大豆52.5蒲的单产预估，略超市场平均预期，进一步确认了美豆丰产的事实。本月报告之后，美豆供应已成定局，明年1月12日的终产报告中大豆单产即便再有调整，调整幅度也非常有限。

上周国内主要地区油厂豆粕现货均价3225元/吨，环比降幅46元/吨、累计最大跌幅80元/吨，市场在消化盘面下跌以及供应恢复预期。然而，11月及远期基差价格并没有太大变化，买家更积极于执行现货合同。据统计，截至上周末，国内76家油厂合计豆粕库存48万吨，环比增加0.8万吨，同比偏低，较年度均值低15万吨。虽然大豆到港增加，实际上豆粕供应偏紧局面依然存在，山东、广东、广西、华北还处于基本没有库存状态，华东移库上江开单限量。因此，豆粕库存均值以下、紧平衡的情况可以维持到11月底，即使12月中旬以后供应出现压力，也不会对价格产生相对集中的冲击。(完)