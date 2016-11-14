基金产业：美大选结果激励资金流向大宗商品和通胀保值证券--BAML

路透伦敦11月11日 - 美银美林周五表示，美国总统大选促使投资向着工业大宗商品和通胀保值证券等资产“猛烈转移”，因市场押注美国大举支出的财政政策将提振通胀。

该行称，特朗普当选总统后，他预计将聚焦于减税和增加基础设施与国防开支政策，这促使资金流出“通缩环境下的胜者”，即在近零利率和撙节时期受到青睐的资产。

美国通胀保值债券(TIPS)录得纪录最高的八周资金流入规模，吸引到超过50亿美元；而大宗商品和股票也成为截至周三当周的大赢家。

美银美林调查中，有大约46%的受访者认为，特朗普最有可能在上任百日内通过税收回流/基础设施支出法案。

美银美林称，大宗商品基金在截至周三当周流入15亿美元，为14周以来最高，得益于特朗普计划修缮美国公路、桥梁、学校和医院，激励商品价格跳涨。

该行表示，股票基金流入89亿美元，创下17周以来最高；但约有2亿美元流出债券基金，从而创下一年来最大的股票与债券资金流差距。

特别是，投资者在19周以来首次从新兴市场债券基金撤出资金，并且在16周以来首度自投资级债券基金中撤资，规模分别为7,300万美元和3亿美元。