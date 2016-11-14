基金产业：美大选结果激励资金流向大宗商品和通胀保值证券--BAML

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦11月11日 - 美银美林周五表示，美国总统大选促使投资向着工业大宗商品和通胀保值证券等资产“猛烈转移”，因市场押注美国大举支出的财政政策将提振通胀。
该行称，特朗普当选总统后，他预计将聚焦于减税和增加基础设施与国防开支政策，这促使资金流出“通缩环境下的胜者”，即在近零利率和撙节时期受到青睐的资产。
美国通胀保值债券(TIPS)录得纪录最高的八周资金流入规模，吸引到超过50亿美元；而大宗商品和股票也成为截至周三当周的大赢家。
美银美林调查中，有大约46%的受访者认为，特朗普最有可能在上任百日内通过税收回流/基础设施支出法案。
美银美林称，大宗商品基金在截至周三当周流入15亿美元，为14周以来最高，得益于特朗普计划修缮美国公路、桥梁、学校和医院，激励商品价格跳涨。
该行表示，股票基金流入89亿美元，创下17周以来最高；但约有2亿美元流出债券基金，从而创下一年来最大的股票与债券资金流差距。
特别是，投资者在19周以来首次从新兴市场债券基金撤出资金，并且在16周以来首度自投资级债券基金中撤资，规模分别为7,300万美元和3亿美元。
与此同时，美国股票基金吸引50亿美元资金流入，为17周以来最高；日本股票基金吸引48亿美元，为14周以来最大规模；新兴市场股票基金则吸收4亿美元，为19周来最多。(完) (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。