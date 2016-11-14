中国债市动态：追随期货现券收益率先跌后涨，关注海外IRS升势仍在

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月14日 - 追随国债期货走势，中国银行间债市周一早盘现券收益率先跌后回升，10年国债等最新水平较上日收盘小涨。而受海外公债收益率上行影响，尽管境内资金面尚可，利率互换市场(IRS)向上趋势仍较明显。
北京一银行交易员称，现券收益率“早盘一度下，后来又反弹了，跟着期货走。”
交易员透露，剩余期限近10年的国债160017券最新实际成交在2.86%附近，较上周五尾盘的2.83%涨约3个基点(bp)；政策性金融债方面，相近期限的国开债160210走势稍稳，最新报价 为3.1980%/3.1975%，上日尾盘为3.1980%/3.1925%。
另外，市场仍多长期看好债市，因此现券买盘时时隐现。以国开160210券为例，早盘在 3.1975%位置反复成交，突破3.20%存在一定阻力。不过IRS除了考虑流动性，短期内更多还要关注海外债券市场的走向。
美国10年期公债收益率 周一攀升至1月以来高位，达2.20%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报100.810元人民币，较上日结算价跌0.08%；10年期国债主力合约T1703 收报99.765元，较上日结算价跌0.11%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。