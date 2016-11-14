中国债市动态：追随期货现券收益率先跌后涨，关注海外IRS升势仍在

路透上海11月14日 - 追随国债期货走势，中国银行间债市周一早盘现券收益率先跌后回升，10年国债等最新水平较上日收盘小涨。而受海外公债收益率上行影响，尽管境内资金面尚可，利率互换市场(IRS)向上趋势仍较明显。

北京一银行交易员称，现券收益率“早盘一度下，后来又反弹了，跟着期货走。”

交易员透露，剩余期限近10年的国债160017券最新实际成交在2.86%附近，较上周五尾盘的2.83%涨约3个基点(bp)；政策性金融债方面，相近期限的国开债160210走势稍稳，最新报价 为3.1980%/3.1975%，上日尾盘为3.1980%/3.1925%。

另外，市场仍多长期看好债市，因此现券买盘时时隐现。以国开160210券为例，早盘在 3.1975%位置反复成交，突破3.20%存在一定阻力。不过IRS除了考虑流动性，短期内更多还要关注海外债券市场的走向。

美国10年期公债收益率 周一攀升至1月以来高位，达2.20%。