全球金市：金价基本持稳，受空头回补支撑

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周五称，美国经济增长前景看来足够强劲，美联储可以推进逐步升息政策，但美联储在观察美国政府债务的长期成本上升问题。

在特朗普意外当选美国总统后，投资人在未来一周或将重新聚焦于全球经济体质，以及多年来的极低利率和财政撙节是否有告终的迹象。