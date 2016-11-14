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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 09:04 BJT

全球金市：金价基本持稳，受空头回补支撑

美元指数周一早盘升至九个月高位，因特朗普赢得美国总统大选触发的全球市场冒险人气稳步持续。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.45%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周五称，美国经济增长前景看来足够强劲，美联储可以推进逐步升息政策，但美联储在观察美国政府债务的长期成本上升问题。

在特朗普意外当选美国总统后，投资人在未来一周或将重新聚焦于全球经济体质，以及多年来的极低利率和财政撙节是否有告终的迹象。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五黄金持仓量下降0.76%至934.56吨，周四为941.68吨。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞／张若琪 审校 戴素萍/李爽)

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