全球金市：金价基本持稳，受空头回补支撑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美元指数周一早盘升至九个月高位，因特朗普赢得美国总统大选触发的全球市场冒险人气稳步持续。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.45%。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周五称，美国经济增长前景看来足够强劲，美联储可以推进逐步升息政策，但美联储在观察美国政府债务的长期成本上升问题。
在特朗普意外当选美国总统后，投资人在未来一周或将重新聚焦于全球经济体质，以及多年来的极低利率和财政撙节是否有告终的迹象。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五黄金持仓量下降0.76%至934.56吨，周四为941.68吨。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞／张若琪 审校 戴素萍/李爽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。