港报财经评论：基建股强势，中綫捧中国通号--经济日报11月12日

基建股强势，中綫捧中国通号/ 林瑞芬

美股周四续涨，但港股无力跟进。恒指昨跌1.35%至22531，国指跌1.18%至9433，大市成交额942.5亿元，比周四增加逾3成。

论港股本周趋势，周三被大鳄鱼肉之后，论反弹力确不及美股（道指破新高），也不及创10个月新高的上证，但国指及恒指仍低于周三开市水平，有点令投资者失望。

市场人士顾虑或在美国加息，美、欧债市债息持续抽升，且看公用股中电（00002）股价昨急挫3.1%。二来，港府最近出招调控楼市，蓝筹地产股无运行，恒指少了助力。三来，美元转强，人民币又受压。人民币兑美元中间价昨报6.8115，较上一个交易日大贬230点子，已连续6个交易日下调，中间价更是6年来首次跌破6.80水平。个别新兴市场货币如马来西亚林吉特、印尼盾及南韩圜等急挫，市场担心资金撤离新兴市场，不利投资港股气氛。港股将迎接＂深港通＂开车，但反弹力度如此逊色，是故意力压，还是因为以上顾虑，要走着瞧，警惕对后市的发展。买卖策略上只宜采取遇有大混乱执死鸡法收集，勿过分进取重仓持股。

技术上，恒指支持已下移至22000，阻力近23000，是浪反弹宜重企稳23000楼上。国指而言，支持下移至9150左右，阻力恐由10000下移至50天綫近9700左右。

回说内地股市，在调控房地产之下，A股渐有起色，当中，基建股显见延续10月升势，周四领头攀升，中交（沪：601800）续涨2.5%、中电建（沪：601669）升2.3%、中铁（沪：601390）涨2%。本港上市的同类股份，如中交（01800）、铁建（01186）、中国通号（03969）等均能逆市攀升。技术上，相关基建股股价均能在50天綫之上反覆试高，对比国指仍然受制于50天綫9700，显得更强势，乃个别性机遇所在。

中綫而言，笔者就看好中国通号。公司作为全球最大的轨道交通控制系统解决方案提供商，主要经营范围是轨道交通控制系统的设计集成、设备制造及系统交付业务。引述10月份中金公司的报告指出，由于地方政府及铁总总经理换届，中国通号于今年第三季度的轨道交通专案被延迟，但相关工作将从2016年四季度开始提速。

中国通号拥有世界领先的实验室，其CTCS-3级列控系统和ZPW2000轨道电路的市占率分别达93%和100%。中国通号自主研发的国产CBTC系统已在北京地铁8号綫得到成功应用，故障率不超过0.01次/百万公里。公司同时在城际铁路市场享有显着优势（珠三角地区市占率达60%左右）。此外，中国通号在交通执行资讯系统领域的市占率达94%。技术含金量高，公司有条件把业务拓展至智慧城市、现代有轨电车等领域。

中国通号在现代有轨电车领域取得重大进展。一方面，公司已经与湘电集团及捷克Inekon Group合作生产了两列有轨电车。另方面，中国通号在天水市的PPP（公私营合作）项目将于2016年四季度启动。预计大潮流在超过100个城市计划将建设现代有轨电车，并有超过40个城市已开始采取实际行动，公司大有市场，发展前景佳。

新产品方面，要数电务敏捷运维系统，这是中国通号最新研发的现代化运维服务体系。在早前对券商的展示中，系统可直接接入某铁路局的真实资料。若出现问题，系统可以直观地定位出现问题的设备，并精确到机房中某一个模组中的特定组，通过虚拟3D场景展示出来，轨旁设备则提供对应的地理位置和交通方案。同时由于中国通号拥有设备的深层资料，可根据大资料分析在故障发生前作出预警，提前更换潜在问题设备，大大提升轨道交通的安全性和工作效率。

中国通号同时介绍，虽然设备设计使用年限为10至15年，但设备一般通过冗余备份方式来提升稳定度，其中的部件往往7至8年便需要更换，对应的运维市场空间就十分巨大。

盈利方面，据最新花旗、中金及招商证券于10至11月的预测，中国通号2016年度每股盈利介乎0.35至0.37元人民币；2017年度每股盈利介乎0.42至0.46元人民币，持续增长。

中綫而言，招商证券目标看7.58元、花旗目标价7.8元，中金较保守看6.58元，折合预测PE约15至18倍。配合走势图分析，中国通号股价守于50天綫6元楼上，逐级上移目标，短綫阻力6.5元，等待有效突破；候6.0元左右吸纳，以5.7元止蚀，昨收报6.4元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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