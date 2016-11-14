港报财经评论：美元强势有排惊，对冲得宜输变赢--信报11月14日

美元强势有排惊，对冲得宜输变赢/ 习广思

道指上周五先跌后升，＂特朗普概念股＂继续疯炒，美国国债期货价格再跌，美滙指数升破99，欧罗跌至1.0855，为半年以来低位。美元万剑归宗，全球资金涌入美元区，美元强势，必令全球金融市场大混乱。现在市场流传＂美版4万亿计划＂，并非纯属吹水，全球通胀升温可期。近年借量化宽松（QE）营造金融稳定的国家，一众政府官员们将非常头痕。

＂美版4万亿计划＂是候任美国总统特朗普竞选时所作出的承诺，内容是将加强基础设施建设，投入资金至少是其对手希拉莉的两倍；计一计，基建投入将超过5000亿美元，折合近3.9万亿港元。

美国作为全球最发达经济体，基础设施建设却一直落后，据世界经济论坛报告称，在基础设施品质方面，美国位居全球第19，排在西班牙、葡萄牙和阿曼之后。在总统竞选过程中，特朗普抨击美国的基础设施简直是耻辱，故提出大规模投资计划，承诺重建道路、机场、桥梁、排水系统和电网，这也是他赢得众多基层选民支持的原因之一。

尽管共和民主两党对加大基建投资达成一定共识，但在通胀和债务上限方面却存在矛盾，特朗普提出的减税方案赢得民意，惟大规模减税却与基建投资支出相悖。美国税收政策中心估算，特朗普的新税收政策，从2016年到2026年会令联邦收入减少9.5万亿美元，并把国家边际债务水平推高11.2万亿美元。

在正常情况下，政府财政刺激力度愈大，债务比重将持续攀升，那如何减税增开支？美国债务上限一再提高之后，近年已变成两党相争的主要战场，共和党一直奉行的传统，是不要再提高债务上限，特朗普如何做得到？

较大机会的是，特朗普将加快加息步伐，以适当紧缩性货币政策压低企业的无效投资，以此缓解通胀压力。另一方面，吸引海外资本回流，为政府债务融资提供支持，以及加快海外制造业回归步伐，为国内创造更多就业和税源，从而降低政府长期债务压力。

宽财政、紧货币或将是特朗普执政后的重要经济方针，通过完善基建设施，提高劳动者薪资收入之余，节省社会整体运输成本。随着海外制造业回流，配合减税计划，产业空心化困局或可被扭转，长期以来政府累积的债务压力，或可从此得到解决，这也是最乐观的预期。

不过，凡事总有两面，推高美元之后，美国的出口竞争力将会大幅下降，美国更有可能出现财赤与贸赤的严重＂双赤＂局面，要大规模限制进口，方可保得住美元的吸引力，这就是所谓的贸易保护主义。

由奥巴马拉拢的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），极有可能在特朗普上台后取消，这对中国又未必是坏事，而且中国也在推动亚太自由贸易区（FTAAP），藉此把中国的过剩生产力向海外输出，即使美国出口市场受到限制，区内国家或更靠拢中国这个庞大内需市场。

当进出口都受累于保护主义，商业活动又如何提振呢？此外，美国的公共总债务水平过去10年急速上升，由8000亿美元升至1.97万亿美元，债务增长不比其他国家轻，看来未来几年这条债务增长曲线将直线急升。

特朗普突然爆冷胜出，对很多国家的政府而言都是一场噩梦，尤其是近年靠低息环境大增债务的国家，极有可能引发终极一爆。例如刚举办了里约奥运会的巴西，过去3年债务占GDP比率由30%急升至44%，对于这个经济增长急滑坡的国家而言，外债利率急升，日后更难以翻身。

睇睇西欧国家更加恐怖，英国债务占GDP水平自2007年至今由约44%升至89%，升幅以倍计，脱欧后未来经济进一步放缓的话，比率随时过100%。西班牙债务水平占GDP比率升得更夸张，由2007年约36%升至99%，升幅两倍多三倍，欧猪国果然名不虚传。下月举行公投的意大利，其债务占GDP水平由104%升至132%，升幅相对温和，但只因为债务早已触及危险红线。

精明投资者最好为手上资产作全面对冲，沽欧罗沽空美国国债是最佳选择。同时亦可选择性买美股，上周五代表小型股的罗素2000指数升2.5%，一周升10%，除金融股外，基建及钢铁股升到你唔信，随便拣一只美国钢铁都升幅惊人，此股P⁄B高达1.7倍且ROE等数据毫不吸引，要买不如留意马钢（00323）、鞍钢（00347）， P⁄B低过1倍且有重组概念，炒全球钢价大升有得谂。（完）

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