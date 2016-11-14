港报社评：楼市加辣招反映房屋政策失效--信报11月14日

美国总统大选由共和党的特朗普爆冷当选，出人意表的结果不但让全世界跌得一地眼镜碎，随即引发席卷美国各州的示威浪潮，而且令即将卸任的奥巴马更加显得＂难能可贵＂。奥巴马最可贵的优点是，任职八年以来没有政治上的丑闻，没有私底下的绯闻，当然没有被弹劾下台的危机，跟未上任已遭众多示威者要求下台的特朗普形成强烈对比。

奥巴马来到任期的尾声，日前发表演说要求白宫团队致力确保政权顺利交接，当时的白宫职员一片愁云惨雾，有人不禁潸然泪下，这大概足以反映一点，美国人开始怀念这位充满亲和力及幽默感的史上第一位黑人总统。同样来到任期的尾声，香港现届特区政府能不能产生类似的催泪效应？回顾过去四年多的施政，成败得失怎样评价？

从2012年梁振英上台担任特首以来（当时也是爆冷当选），香港发生过很多事情，经历过大大小小的风波，千头万绪不知从何说起，今日不如先谈一谈梁特首不断挂在嘴边的＂重中之重＂，即是市民生计必不可少的房屋政策。总括而论，现届政府尽管被揶揄为＂盲抢地＂或者＂见缝插针＂，但房屋政策仍然不可谓不失败。

为了遏抑愈来愈超越市民负担能力的楼价，政府几年来先后推出几项＂辣招＂，可惜楼价继续上扬。本月初，梁振英索性破天荒亲自率领财政司司长以及一众高官召开记者会，公布推出加辣措施，冲着投资者而来的双倍印花税一律提高至百分之十五。此举的用意当然是要为炽热的楼市降温，不过同时反映一个问题，香港的住宅单位还是供不应求，否则毋须辣上加辣企图赶绝投资者，只让名下没有物业的买家得以豁免成本暴增的双倍印花税。

供不应求的情况，证诸轮候公屋的长长人龙更加是怵目惊心。房委会资助房屋小组主席黄远辉较早前承认，公屋轮候册最新有近二十九万宗申请，截至今年九月底，平均轮候时间已上升至四年半，无法达成三年配屋上楼的目标，要到2020年才有望缩短轮候时间。房委会有意修改富户政策，勒令拥有物业或者入息资产超出限额的户主迁出公屋，但即使如愿以偿，估计一年能够腾出的公屋单位只不过几百个而已，对于堆积如山的申请数字根本是杯水车薪。

既有的公屋单位不能满足需求，未来的供应又如何？运输及房屋局日前向立法会提交文件，指出未来五年的公营房屋落成量近九万二千个单位，当中约七万一千个是公屋单位。然而，根据长远房屋策略定下的建屋目标，未来五年应该提供十四万个公营住屋单位，十年目标则是四十六万个公私营住宅单位。换言之，未来五年的供应量将会远远落后于形势。运输及房屋局局长张炳良的解释耳熟能详，不外乎房屋建造需时、施工人手不足以及觅地遇到阻力等等。

一方面楼价续升而有必要加推辣招，另一方面供应又满足不了需求，房屋政策交出来的成绩乏善足陈。虽则近年来各国量宽、全球＂水浸＂，大环境不利楼市降温，但特区政府出尽＂洪荒之力＂，在这施政首务中，连说是＂初见成效＂仍显得勉强，不免令社会大失所望。

尽管如此，楼市走向必然受到美国大选影响，美国的低息政策相信会因为特朗普入主白宫而有所改变。正如财经事务及库务局局长陈家强估计，特朗普政府将推出多项刺激经济措施，届时通胀来临，美国联储局明年可能在市场压力下须要加息。陈家强指出，香港楼市兴旺跟低息有关，美国一次加息未必会马上令香港加息，但若市场认为低息周期已完结，即使不马上加息，而市场开始有压力息口向上，那可能毋须等到联储局加息，息口已开始向上。

虽然示威者怒吼，但狂人特朗普成为总统是无法推翻的事实，低息周期何时完结值得大家密切留意。（完）

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